Дан фрагмент из поэмы Горема "Одиссея " в переводе Василия Жуковского : Воды глубокие льются ; никто переплыть их не может Сам ; одним кораблям _____ возможно . Какое слово пропущено ? а)крепкоданным б) крепкозадным в)креп...

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Дан фрагмент из поэмы Горема "Одиссея " в переводе Василия Жуковского : Воды глубокие льются ; никто переплыть их не может Сам ; одним кораблям _____ возможно . Какое слово пропущено ? а)крепкоданным б) крепкозадным в)крепкозданным г) крепкосданным д)крепкоядным

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