Полезет, упадёт, лает, бегает, спрыгнет, лягут, поспят, отдохнут, гоняться, начинают. Выделить Окончания.
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Полезет, упадёт, лает, бегает, спрыгнет, лягут, поспят, отдохнут, гоняться, начинают. Выделить Окончания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ет ,2)ёт,3)ет,4)ет,5)ет.6)ут.7)ят,8)ут,9)ят,10)ют
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