Вес Эйфелевой башни в Париже равен 5000кН,площадь основания равна 450м2. Вычислите да??ление,которое она оказывает на землю?

Биология
Вес Эйфелевой башни в Париже равен 5000кН,площадь основания равна 450м2. Вычислите да??ление,которое она оказывает на землю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вес Эйфелевой башни в Париже равен 5000кН,площадь основания равна 450м2. Вычислите давление,которое она оказывает на землю?
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