1)как можно было бы спастись от нападения викингов 2) что явилось причной расселения викингов 3) ГДЕ ПО МНЕНИЮ УЧЕНЫХ НАХОДИЛАСЬ ВИНОГРАДНАЯ ЗЕМЛЯ 4) в каком направления двигались викинги открывая Гренладию Исландию Винланд? 5)...

География
1)как можно было бы спастись от нападения викингов 2) что явилось причной расселения викингов 3) ГДЕ ПО МНЕНИЮ УЧЕНЫХ НАХОДИЛАСЬ ВИНОГРАДНАЯ ЗЕМЛЯ 4) в каком направления двигались викинги открывая Гренладию Исландию Винланд? 5)Почему викинги не засилили Винланд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) От викингов можно спастись спрятавшись в лесу 2) Не помню 3)Америка вроде.. 5)Связь оборвалась по непонятным причинам и они испугались
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