Помогите пожалуйста! Очень нужна помощь, вообще биологию не понимаю!!!!!! 1)Дайте название организмам, несущим следующие аллеи в гомологичный хромосомах: АА____________________ Аа____________________ Аа____________________ ...
Биология
Помогите пожалуйста! Очень нужна помощь, вообще биологию не понимаю!!!!!! 1)Дайте название организмам, несущим следующие аллеи в гомологичный хромосомах: АА____________________ Аа____________________ Аа____________________ 2)Вставьте пропущенные слова. Две одинаковые по размеру и форме хромосомы, образующие пару, называют _______. Аллигаторах участках ________ хромосом расположены парные, или _________, гены. Если ________ хромосомы в __________ клетках организма несут одинаковые аллеи, то такой организм называют _________, если разные, то ________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) называют гомологичными
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