Помогите решить примеры:9^x+8*3^x=9; 9^x-5*3^x^+1+54=0

Алгебра
Помогите решить примеры:9^x+8*3^x=9; 9^x-5*3^x^+1+54=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постав кращю відповіть пж  1 9^x-8*3^x=9 (3^2)^x-8*3^x-9=0 3^2x-8*3^x-9=0 3^x=t t>0 t^2-8t-9=0 D=64+36=100 t1=(8+10)/2=9 t2=-2/2=-1 не подходит 3^x=9 3^x=3^2 x=2 2 3^2x - (75/3)*3^x - 54 =0 делаем замену 3^x = а, причём а строго больше нуля ( О. Д. З) а^2 - 25а -54 =0 находим а, определяем какое значение а удовлетворяет О. Д. З и делаем обратную подстановку а=27 3^x = 27 откуда х = 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Дробно рациональные уравнение 2x+5/x-6=0
Ответить
Математика
Для ёлки приобрели 5 шариков за 8 грн.Сколько таких шариков можно приобрести на 160 грн?
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 7,1-2,6+1,17/50
Ответить
Математика
Найти площадь параллелограмма если его высота равна 6, а основание 14
Ответить
Русский язык
Санкт-Петербург-город фонтанов. Какой частью речи выражено сказуемое?
Ответить