Помогите решить примеры:9^x+8*3^x=9; 9^x-5*3^x^+1+54=0

Гость: Гость:

Постав кращю відповіть пж 1 9^x-8*3^x=9 (3^2)^x-8*3^x-9=0 3^2x-8*3^x-9=0 3^x=t t>0 t^2-8t-9=0 D=64+36=100 t1=(8+10)/2=9 t2=-2/2=-1 не подходит 3^x=9 3^x=3^2 x=2 2 3^2x - (75/3)*3^x - 54 =0 делаем замену 3^x = а, причём а строго больше нуля ( О. Д. З) а^2 - 25а -54 =0 находим а, определяем какое значение а удовлетворяет О. Д. З и делаем обратную подстановку а=27 3^x = 27 откуда х = 3