Визначте відмінок цих слів Зиму, зими, їжу, весни.

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Визначте відмінок цих слів Зиму, зими, їжу, весни.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зиму - знахідний ;  зими - родовий ; їжу - знахідний;  весни - родовий ;
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