Визначте відмінок цих слів Зиму, зими, їжу, весни.
Українська мова
Визначте відмінок цих слів Зиму, зими, їжу, весни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зиму - знахідний ; зими - родовий ; їжу - знахідний; весни - родовий ;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Физика
Тело массой 3 кг падает с высоты 3 м над поверхностью снега и пробивает в нем яму гл??биной 30 см. Считая движение тела в снегу и в воздухе равнопе...
Биология
В одной цепи молекулы ДНК содержится 32% нуклеотидов с аденином. Какое количество (%) нуклеотидов с тимином будет содержаться в молекуле иРНК?