Тело массой 3 кг падает с высоты 3 м над поверхностью снега и пробивает в нем яму гл??биной 30 см. Считая движение тела в снегу и в воздухе равнопеременным,а силу сопротивления воздуха равной 13Н, определить силу сопротивления ...
Физика
Тело массой 3 кг падает с высоты 3 м над поверхностью снега и пробивает в нем яму гл??биной 30 см. Считая движение тела в снегу и в воздухе равнопеременным,а силу сопротивления воздуха равной 13Н, определить силу сопротивления движению тела в снегу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=3 кг h=3 м s=0.3 м F1=13 H F2=?Потенциальная энергия тратится на работу сил сопротивления воздуха и работу сопротивления снегаm*g*h - F1*h/2=F2*s/2 (делим на 2 - среднее значение работы)F2=h*(2*m*g - F1)/s=3*(2*3*10-13)/0.3=470 H========================
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