Тело массой 3 кг падает с высоты 3 м над поверхностью снега и пробивает в нем яму гл??биной 30 см. Считая движение тела в снегу и в воздухе равнопеременным,а силу сопротивления воздуха равной 13Н, определить силу сопротивления ...

Физика

Тело массой 3 кг падает с высоты 3 м над поверхностью снега и пробивает в нем яму гл??биной 30 см. Считая движение тела в снегу и в воздухе равнопеременным,а силу сопротивления воздуха равной 13Н, определить силу сопротивления движению тела в снегу.

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