20б СРОЧНО!! с решением 1.2.3.4.6.7.
Математика
20б СРОЧНО!! с решением 1.2.3.4.6.7.
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Применены тригонометрические формулы
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