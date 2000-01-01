Помогите решить.( Проводник длиной 20 м движется в однородном магнитном поле со скоростью 3 м/с перпендикулярно силовым линиям. Найдите величину индукции магнитного поля, если на концах проводника возникает разность потенциало...

Физика
Помогите решить.( Проводник длиной 20 м движется в однородном магнитном поле со скоростью 3 м/с перпендикулярно силовым линиям. Найдите величину индукции магнитного поля, если на концах проводника возникает разность потенциалов 0,06 В.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭДС=BvLsina 0.06=B*3*20*1 (sin90=1) B=1000 Тл
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