Помогите решить пжл))

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Разглядела только последнюю задачу 4 рассчитаем массу чистого карбоната кальция mCaCO3=150·0.05=7.5kg по уравнению найдем х кг нитрата и у л углекислого газа 7.5kg x kg ym³ CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2 100g 164g 22.4L x=7.5·164÷100=12.3kg y=7.5·22.4÷100=1.68m³