Помогите решить пжл))

Химия
Помогите решить пжл))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разглядела только последнюю задачу 4 рассчитаем массу чистого карбоната кальция mCaCO3=150·0.05=7.5kg по уравнению найдем х кг нитрата и у л углекислого газа 7.5kg                        x kg                    ym³ CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2 100g                       164g                   22.4L x=7.5·164÷100=12.3kg y=7.5·22.4÷100=1.68m³
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