Помогите решить с 1 по 4 все задания это контрольная срочно!!

Алгебра
Помогите решить с 1 по 4 все задания это контрольная срочно!!
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Автор: Гость
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Гость:
1 задание а) 1/3 х =12                                             3)5х-4,5=3х+2,5     х=12/ 1/3                                                     5х-3х=2,5+4,5 дробь переворачивается12*3=36                2х=7 2) 6х-10,2=0                                                      х=7/2 6х=10,2                                                                 х=3,5 х=10,2/6 х=1,7                                                       4) 2х-(6х-5)=45      2х-6х=45-5      -4х=40         х=40/(-4)        х=-10                                                         
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