Помогите решить с 1 по 4 все задания это контрольная срочно!!
Алгебра
Помогите решить с 1 по 4 все задания это контрольная срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задание а) 1/3 х =12 3)5х-4,5=3х+2,5 х=12/ 1/3 5х-3х=2,5+4,5 дробь переворачивается12*3=36 2х=7 2) 6х-10,2=0 х=7/2 6х=10,2 х=3,5 х=10,2/6 х=1,7 4) 2х-(6х-5)=45 2х-6х=45-5 -4х=40 х=40/(-4) х=-10
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