Железный стержень имеет диаметр 30 мм, длину 100мм.Определите его массу.

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Нужно найти объем стержня после умножить на плотность железа V(стержня)=piR^2*h (R-радиус, h-длина стержня) 15мм=0.015 м 100мм=0.1 м pi=3.1415926 V=3.14*0.015^2*0.1=7*10^-5 м^3 m=V*p p-плотность железа (должна быть дана в учебнике)