3. Со дна водоёма всплывает пузырёк воздуха. Меняется ли при этом его потенциальна?? энергия? За счёт чего? А. Потенциальная энергия пузырька растет за счет уменьшения потенциальной энергии окружающей воды; Б. Потенциальная ...

Физика

3. Со дна водоёма всплывает пузырёк воздуха. Меняется ли при этом его потенциальна?? энергия? За счёт чего? А. Потенциальная энергия пузырька растет за счет уменьшения потенциальной энергии окружающей воды; Б. Потенциальная энергия пузырька растет за счет уменьшения потенциальной энергии окружающей воды и уменьшения внутренней энергии самого пузырька; В. Потенциальная энергия пузырька падает за счет роста кинетической энергии «обтекающей» пузырек воды; Г. Потенциальная энергия пузырька не меняется.

Автор: Гость