ПОМОГИТЕ Решить с какими из следующих веществ - naoh,hcl,h2so4,co2,so3,na2o,cao,cu(no3)2,h2o - будет ре??гировать неорганическое соединение гидроксид натрия указать класс каждого вещества
Химия
ПОМОГИТЕ Решить с какими из следующих веществ - naoh,hcl,h2so4,co2,so3,na2o,cao,cu(no3)2,h2o - будет ре??гировать неорганическое соединение гидроксид натрия указать класс каждого вещества
Ответ(ы):
Гость:
Гидроксид натрия (NaOH) будет реагировать со всем кроме NaOH, H2O и CO2. NaOH- гидроксид HCl- кислота H2SO4- кислота CO2- газ( но это не точно правильный ответ) SO3- кислотный остаток Na2O- оксид CaO- оксид Cu(NO3)2- соль H2O- гидроксид
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