Помогите решить с объяснением 986×134,701×235стольбиком
Математика
Помогите решить с объяснением 986×134,701×235стольбиком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
986 (Сначала умн 4) * (6*4=24(8*4=32) 134 (9*4=36)(терьна3 --------- (3*6=18 3*8=24 + 3944 (3*9=27) + 2958 986 ------------ 7888
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