Помогите решить систему неравенств .

Математика
Помогите решить систему неравенств .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) парами пиши сама; верхнее:0,25х<1, x<4, нижнее: 0,7х>1,4, x>1,4/0,7, x>2  ответ: 2<x<4.   2)1,2x>(или=)3,6; х>(или=)3; нижнее: 0,8х<(или=)4; х<(или=)4/0,8; х<(или=)5; ответ: 3<(или=)х<(или=)5)))))
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