Помогите решить систему неравенств .
Математика
Помогите решить систему неравенств .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) парами пиши сама; верхнее:0,25х<1, x<4, нижнее: 0,7х>1,4, x>1,4/0,7, x>2 ответ: 2<x<4. 2)1,2x>(или=)3,6; х>(или=)3; нижнее: 0,8х<(или=)4; х<(или=)4/0,8; х<(или=)5; ответ: 3<(или=)х<(или=)5)))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Сторони трикутника дорівнюють 10 см, 6 см, 8 см. Знайдіть найбільшу сторону подібног?? трикутника, якщо його найменша сторона дорівнює 12 см. Дан...
Українська мова
Английский язык
Химия
Выведите молекулярную формулу газа, значительно, что массовая доля углерода в нем составляет 85,7%, водорода - 14,3%. Распишите пожалуйста подробно.