Помогите решить систему y/3 + x/3=0,2 40x + 56y = 2,88
Математика
Помогите решить систему y/3 + x/3=0,2 40x + 56y = 2,88
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+5) / (y-3) = 0 -----------------------------> ОДЗ: (y-3) не = 0{ 2y^2 + x^2 - y = 40=>{ x + 5 = 0 --------------------------------------------------------------------------> x = -5{ 2y^2 + (-5)^2 - y = 40 ----------------------> 2y^2 - y - 15 = 0 ----------> y1 = 3; y2 = -5\2
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