Помогите решить совсем ничего не получается

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Русский язык
Сочинение на тему "что сказала мама" Главное 15 предложенией
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Қазақ тiлi
Жамалақпнсқжыоаарқтғсааыонбр мақал құрастыру
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