Помогите решить срочно!!!!!

Математика
Помогите решить срочно!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Количество полных клеток - 6 Количество клеток, занятых частично - 14 Площадь 6+14/2=6+7=13 см2
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