Помогите решить срочно!!!!!
Математика
Помогите решить срочно!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Количество полных клеток - 6 Количество клеток, занятых частично - 14 Площадь 6+14/2=6+7=13 см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Докажите, что нельзя подобрать: a) 3 нечетных числа. сумма которых равна 12; b) 5 нечетных чисел, сумма которых равна 100.
Русский язык
Помогите пожалуйста очень срочно.сочинение на тему как вы понимаете слово друг.ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Русский язык
Разберите по членам предложения. Бобка взял ножки и отпорол заплатку. Он долго возитьсяю, сопит и кряхтит.
Математика