Помогите решить третью задачу)
Математика
Помогите решить третью задачу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число-х ((х/8)+15)*4=100 (4х/8)+60=100 (х/2)=100-60 х/2=40 х=80 проверка (80/8+15)*4=(10+15)*4=25*4=100
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