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Помогите решить уравнение (23512+×)÷×=5879
Математика
Помогите решить уравнение (23512+×)÷×=5879
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(23512+x)/×=5879 5879*x-x=23512 x=4
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