Составь и запиши равенства ,используя буквенные выражения на карточках. а+ b
Математика
Составь и запиши равенства ,используя буквенные выражения на карточках. а+ b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+1 я незн что надо именно
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