Перевести с английского на руский

Гость: Гость:

Мы живём в Лондоне. Мы не очень большая семья. Я имею жену и двух детей - моего сына Джона и мою дочь Салли. Они имеют двух домашних любимцев. Это Чэз, это большой коричневый пёс, и маленькая серая кошка. Где они живут? В нашем доме. Где они гуляют? В парке с моими детьми. Джон и Салли любят своих домашних любимцев и кормят их утром и вечером. Меня зовут Маргарет Баркер. Моя семья не очень большая. У меня есть муж, сын и дочь. Мы живем в Енгланде в Лондоне. Мой сын ходит в школу. Моя дочь тоже посещает школу. Школа находится рядом с домом. Вечером мы собираемся в нашем доме. Мы любим смотреть телевизор или читать книгу. Я люблю свою семью.