Помогите с задачей расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоро??тью 15\км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час\

Математика
Помогите с задачей расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоро??тью 15\км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час\
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*4=60км(за 4 часа) 60:20=3ч Ответ:велосипедист ехал 3 часа со скоростью 20км/ч
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