Помогите с задачей расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоро??тью 15\км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час\

Математика

Помогите с задачей расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоро??тью 15\км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час\

Автор: Гость