Помогите с задачей расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоро??тью 15\км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час\
Математика
Помогите с задачей расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоро??тью 15\км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный путь если будет ехать со скоростью 20 км в час\
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*4=60км(за 4 часа) 60:20=3ч Ответ:велосипедист ехал 3 часа со скоростью 20км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Русский язык
Окружающий мир
Раскодируй сообщение, если способ его кодирования -замена каждой буквы следующей по алфавиту. Нь щбдбён рп туфрёоэлбн л йохпснбуйлё.