Помогите пожалуйста! Какие здесь ноты?
Музыка
Помогите пожалуйста! Какие здесь ноты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)строчка ля си до ми ре до си ля си си ми ми ля си до ми ре до си ля си си 2) повтор кроме двух первых ля ля
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