1.Эратосфен в 240 г. до н.э. установил, что длина радиуса земного шара "а" км, где "а" - наименьшее общее кратное чисел 7 и 10(10 с маленькой 3 на вверху). Найдите "а" 2.По современным данным, длина радиуса Земли равна "b" км,...
Математика
1.Эратосфен в 240 г. до н.э. установил, что длина радиуса земного шара "а" км, где "а" - наименьшее общее кратное чисел 7 и 10(10 с маленькой 3 на вверху). Найдите "а" 2.По современным данным, длина радиуса Земли равна "b" км, где "b" равно 1/7(знак "/" обозначает дробную черту) от 44597. Найдите "b"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. b =6371 ккккммммммммм
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