( макароны, вермишель, кукурузные хлопья, масло, молоко, сметана, сливки, кефир, тво??ог) над окошками покажи буквы которые спорят между собой. Например: м.к.ро.н., в.рм.шель.,

Русский язык

( макароны, вермишель, кукурузные хлопья, масло, молоко, сметана, сливки, кефир, тво??ог) над окошками покажи буквы которые спорят между собой. Например: м.к.ро.н., в.рм.шель.,

Автор: Гость