( макароны, вермишель, кукурузные хлопья, масло, молоко, сметана, сливки, кефир, тво??ог) над окошками покажи буквы которые спорят между собой. Например: м.к.ро.н., в.рм.шель.,
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( макароны, вермишель, кукурузные хлопья, масло, молоко, сметана, сливки, кефир, тво??ог) над окошками покажи буквы которые спорят между собой. Например: м.к.ро.н., в.рм.шель.,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масл. м.л.к. см.тана сливки к.ф.р творог
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