( макароны, вермишель, кукурузные хлопья, масло, молоко, сметана, сливки, кефир, тво??ог) над окошками покажи буквы которые спорят между собой. Например: м.к.ро.н., в.рм.шель.,

Русский язык
( макароны, вермишель, кукурузные хлопья, масло, молоко, сметана, сливки, кефир, тво??ог) над окошками покажи буквы которые спорят между собой. Например: м.к.ро.н., в.рм.шель.,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масл.   м.л.к.     см.тана     сливки      к.ф.р     творог
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