Сочинение зачем нужны ленгвистические словари ?
Русский язык
Сочинение зачем нужны ленгвистические словари ?
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Словари, которые помогают нам пополнить свой словарный багаж. Лингвистические словари имеют в себе тысячи слов с пояснением их значения. кроме того, мы узнаем граматические свойства слов, правила их применения с другими словами. Благодаря словарям мы становимся грамотными, расширяется наш кругозор. Мы узнаем фразеологизмы, синонимы и антонимы, и наша речь становится более разнообразна и красочна.
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