Составить диалог с безличными глаголами

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Составить диалог с безличными глаголами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня рано стемнело.Этой весной потеплело уже в марте.Мне не спится.Холодает рано утром.В лесу нет грибов.

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