Составить диалог с безличными глаголами
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Составить диалог с безличными глаголами
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Гость:
Сегодня рано стемнело.Этой весной потеплело уже в марте.Мне не спится.Холодает рано утром.В лесу нет грибов.
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