Орфограммы в словах раССТилаеться,усеяННый,чУдесная,течениЕ.

Русский язык
Орфограммы в словах раССТилаеться,усеяННый,чУдесная,течениЕ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстилается(приставка-рас,корень -стил) Усеянный(суффикс НН в страдательном причастии прошедшего времени,есть приставка-у) Чудесная(-чу,-щу пишем с -у) Течение(2 скл,В.п)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
10. Физика, как наука, состоит из различных разделов. Определите, какой из предложенных разделов различных наук принадлежит физике. A) История ср...
Ответить
Физика
Два м'ясі розташовані на одній вертикалі на відстані 15 м один від одного. У певний ??омент часу верхній м'яч кидають униз зі швидкістю 10 м/с, а н...
Ответить
Русский язык
Задание 8. Вставить пропущенные буквы. Записать данные слова в два столбика: с не??роизносимой согласной и без непроизносимой согласной. Горес...
Ответить
Русский язык
Кто может помочь ...............
Ответить
Қазақ тiлi
Синтаксистик талдау Казакстан Республикасы кен халкы да коп
Ответить