Орфограммы в словах раССТилаеться,усеяННый,чУдесная,течениЕ.
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Орфограммы в словах раССТилаеться,усеяННый,чУдесная,течениЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстилается(приставка-рас,корень -стил) Усеянный(суффикс НН в страдательном причастии прошедшего времени,есть приставка-у) Чудесная(-чу,-щу пишем с -у) Течение(2 скл,В.п)
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