Синтаксистик талдау Казакстан Республикасы кен халкы да коп
Қазақ тiлi
Синтаксистик талдау Казакстан Республикасы кен халкы да коп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не?Казакстан республикасы курделі бастауыш . Кандай?Кен аныктауыш несі ?халқы толықтауыш қандай?көп
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