Какая пищеварительная система у ленточных и ресничных червей?
Биология
Какая пищеварительная система у ленточных и ресничных червей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пищеварительная система ресничных червей довольно разнообразна в пределах класса и варьирует от примитивной — без оформленного кишечника до сравнительно сложной — с ветвистым кишечником.Основныеотрядыресничных червей отличаются прежде всего формой кишечника. У отряда бескишечных (Acoela) имеется рот на брюшной стороне примерно посередине тела. Проглоченная пища попадает в энтодермальную паренхиму, прилегающую к периферическому слою мезодермальной паренхимы. Вокруг проглоченного комочка пищи образуется временная пищевая полость, окруженная пищеварительными клетками У ленточных отсутствует
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