Задание 8. Вставить пропущенные буквы. Записать данные слова в два столбика: с не??роизносимой согласной и без непроизносимой согласной. Горес…ный, древес…ный, безглас…ный, опас…ный, добес…ный, ненас…ный, беспристрас…ный, це...

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Задание 8. Вставить пропущенные буквы. Записать данные слова в два столбика: с не??роизносимой согласной и без непроизносимой согласной. Горес…ный, древес…ный, безглас…ный, опас…ный, добес…ный, ненас…ный, беспристрас…ный, целос…ный, ярос…ный, захолус…ный, неподвлас…ный, искус…ный, бессовес…ный, гиган…ский, гнус…ный, сверс…ник, ровес…ник, предвес…ник, педчу…ствовать, уча…ствовать, хлес…нуть, хрус…нуть, съес…ное, безмол…ствовать, окрес…ность, объез…чик, аген…ство, мес…ность, хулиган…ский, шампан…ское. Задание 9. Переписать, вставляя пропущенные буквы. В скобках указывать проверочные слова. 1. Зал настороженно безмол…ствовал. 2. Ещё двести шагов – и мы в безопасности. (Арсеньев) 3. Осень в этом году была поз…няя. (Короленко) 4. Дудников всадил лопату в землю с такой силой, что трес…нул держак. (Шолохов) 5. В числе восьми детей был один ровес…ник мне. (Герцен) 6. Тут, на плитах и на жаровнях, жарились и варились, шипя, разные яства. (Гончаров) 7. Безденежье меня приковало к ненавис…ной мне деревне. (Толстой) 8. Гармонист играл так залихватски, с такими икус…ными переливами, что старик не удержался от соблазна послушать. (Марков) 9. Всё моё семейство здра…ствует и шлёт вам поклон. (Чехов) 10. Пахло пересохшей горячей глиной и близким пас…бищем. (Федин) 11. Эскадра че…ствовала своих героев. (Степанов) 12. Уча…ствовал он и в славной Бородинской битве. (Куприн) 15. Солдаты с бескорыс…ным любопытством следили за тем, куда самолеты полетят. (Казакевич)

Автор: Гость