Два м'ясі розташовані на одній вертикалі на відстані 15 м один від одного. У певний ??омент часу верхній м'яч кидають униз зі швидкістю 10 м/с, а нижній відпускають. Через який час м'ячі зіткнуться?
Физика
Два м'ясі розташовані на одній вертикалі на відстані 15 м один від одного. У певний ??омент часу верхній м'яч кидають униз зі швидкістю 10 м/с, а нижній відпускають. Через який час м'ячі зіткнуться?
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