Два м'ясі розташовані на одній вертикалі на відстані 15 м один від одного. У певний ??омент часу верхній м'яч кидають униз зі швидкістю 10 м/с, а нижній відпускають. Через який час м'ячі зіткнуться?

Физика

Два м'ясі розташовані на одній вертикалі на відстані 15 м один від одного. У певний ??омент часу верхній м'яч кидають униз зі швидкістю 10 м/с, а нижній відпускають. Через який час м'ячі зіткнуться?

Автор: Гость