10. Физика, как наука, состоит из различных разделов. Определите, какой из предложенных разделов различных наук принадлежит физике. A) История средних веков B) Материки C) Млекопитающие D) Электричество и магнетизм

Физика

10. Физика, как наука, состоит из различных разделов. Определите, какой из предложенных разделов различных наук принадлежит физике. A) История средних веков B) Материки C) Млекопитающие D) Электричество и магнетизм

Автор: Гость