10. Физика, как наука, состоит из различных разделов. Определите, какой из предложенных разделов различных наук принадлежит физике. A) История средних веков B) Материки C) Млекопитающие D) Электричество и магнетизм
Физика
10. Физика, как наука, состоит из различных разделов. Определите, какой из предложенных разделов различных наук принадлежит физике. A) История средних веков B) Материки C) Млекопитающие D) Электричество и магнетизм
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Электричество и магнетизм
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