Нужно придумать рифму к предложениям: " И до сих пор, по прежнему они Хотяд друг к другу, как ....(тут и должна быть рифма) Даю за правильный и подходящий ответ 25 баллов)

Литература

Нужно придумать рифму к предложениям: " И до сих пор, по прежнему они Хотяд друг к другу, как ....(тут и должна быть рифма) Даю за правильный и подходящий ответ 25 баллов)

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