Подбери рифмы к словам. кровать-,перчатки-, буфет-.

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Подбери рифмы к словам. кровать-,перчатки-, буфет-.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровать-спать перчатки-осадки буфет-омлет
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