lt;pgt;Вырази в указаных еденицах измеренияlt;/pgt; lt;pgt;7 м 5 см=...см 7 ц 5 кг=.....кг 7 м 5 д??.....дм 7 кг 5 м =.....м 7 дм 5 см = ......мм 7 т 5 кг =..... кг 7 сут 5 ч =.....ч 7 мин 5 с=...сlt;/pgt; 120ц=
Математика
lt;pgt;Вырази в указаных еденицах измеренияlt;/pgt; lt;pgt;7 м 5 см=...см 7 ц 5 кг=.....кг 7 м 5 д??.....дм 7 кг 5 м =.....м 7 дм 5 см = ......мм 7 т 5 кг =..... кг 7 сут 5 ч =.....ч 7 мин 5 с=...сlt;/pgt; 120ц=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7м5см = 705см 7ц5кг = 705кг 7м5дм = 75дм 7км5м = 7005м 7дм5см = 705см = 7050мм 7т5кг = 7005кг 7сут5ч = 173ч 7мин5с = 425с 120ц = 12000кг
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