Что такое физика? Что такое физическое тело? Что такое вещество? Что такое физи??еское явление? Что такое физическая величина? Ответы на все эти вопросы плиз
Физика
Что такое физика? Что такое физическое тело? Что такое вещество? Что такое физи??еское явление? Что такое физическая величина? Ответы на все эти вопросы плиз
Ответ(ы) на вопрос:
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Физика - область естествознания: наука о простейших и, вместе с тем, наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении. Вещество - одна из форм материи, состоящая из фермионов или содержащая фермионы наряду с бозонами; обладает массой покоя, в отличие от некоторых типов полей, как например электромагнитное. Физическое явление - это процесс изменения положения или состояния физической системы. Физическое явление характеризуется изменением каких-то физических величин. Эти величины связаны между собой. Физическая величина - это количественная характеристика объекта или явления в физике, либо результат измерения.
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