Что такое физика? Что такое физическое тело? Что такое вещество? Что такое физи??еское явление? Что такое физическая величина? Ответы на все эти вопросы плиз

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Физика - область естествознания: наука о простейших и, вместе с тем, наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении. Вещество - одна из форм материи, состоящая из фермионов или содержащая фермионы наряду с бозонами; обладает массой покоя, в отличие от некоторых типов полей, как например электромагнитное. Физическое явление - это процесс изменения положения или состояния физической системы. Физическое явление характеризуется изменением каких-то физических величин. Эти величины связаны между собой. Физическая величина - это количественная характеристика объекта или явления в физике, либо результат измерения.