Помогите пожалуйста (((((((((( БАЛОВ МНОГО!!!

Другие предметы
Помогите пожалуйста (((((((((( БАЛОВ МНОГО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - конфеты с ореховой начинкой, тогда 4/7х - конфеты с шоколадной начинкой. Составим уравнение по условию задачи: х - 8 = 4/7х + 1 х - 4/7х = 1 + 8 3/7х = 9 х = 9 : 3/7 = 9 * 7/3 = 3 * 7 х = 21 - конфеты с ореховой начинкой 4/7 * 21 = 4 * 3 = 12 - конфеты с шоколадной начинкой 21 + 12 = 33 - всего конфет в коробке Ответ: 33 конфеты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рядом с угличем расположен старинный торговый городок Мышкин экскурсия по этому ??ородку занимает в 3 раза меньше времени чем по Угличу сколько час...
Ответить
Русский язык
Сочинение зачем нужны ленгвистические словари ?
Ответить
Физика
Что такое физика? Что такое физическое тело? Что такое вещество? Что такое физи??еское явление? Что такое физическая величина? Ответы на ...
Ответить
Литература
Нужно придумать рифму к предложениям: " И до сих пор, по прежнему они Хотяд друг к другу, как ....(тут и должна быть рифма) Даю за правильный...
Ответить
Математика
Найди и запиши периметр каждого многоугольника
Ответить