Помогите пожалуйста (((((((((( БАЛОВ МНОГО!!!
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Помогите пожалуйста (((((((((( БАЛОВ МНОГО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - конфеты с ореховой начинкой, тогда 4/7х - конфеты с шоколадной начинкой. Составим уравнение по условию задачи: х - 8 = 4/7х + 1 х - 4/7х = 1 + 8 3/7х = 9 х = 9 : 3/7 = 9 * 7/3 = 3 * 7 х = 21 - конфеты с ореховой начинкой 4/7 * 21 = 4 * 3 = 12 - конфеты с шоколадной начинкой 21 + 12 = 33 - всего конфет в коробке Ответ: 33 конфеты.
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