2х-17-4 х=63 как решить
Алгебра
2х-17-4 х=63 как решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-17-4х=63 2х-17-4х-63=0 2х-4х=63+17 -2х=80 х=-40
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