Крестьянин решил купить лошадь для этого он продал ржи 15 центнеров ему не хватало 80 рублей тогда он продал 20 центнеров у него лишний осталось 110 рублей сколько стоит лошадь
Математика
Крестьянин решил купить лошадь для этого он продал ржи 15 центнеров ему не хватало 80 рублей тогда он продал 20 центнеров у него лишний осталось 110 рублей сколько стоит лошадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 +110=190р 190:20=6,5р один центнер 6,5*15=97,5 р. стоит лошадь
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