Крестьянин решил купить лошадь для этого он продал ржи 15 центнеров ему не хватало 80 рублей тогда он продал 20 центнеров у него лишний осталось 110 рублей сколько стоит лошадь

Математика

Крестьянин решил купить лошадь для этого он продал ржи 15 центнеров ему не хватало 80 рублей тогда он продал 20 центнеров у него лишний осталось 110 рублей сколько стоит лошадь

Автор: Гость