Почему нужно вести раскопки
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Почему нужно вести раскопки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учёные и археологи ведут раскопки , чтобы найти новые и неизвестные вещи или следы той или иной цивилизации.Благодаря раскопкам мы с каждым днём все больше и больше узнаем
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