Помогитеоч срочно надо
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Помогитеоч срочно надо
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1)heiße 2)ist 3)mein 4)Fußball 5)Tennis 6)Freund 7)mag 8)Meine 9)heißt 10)Radfahren 11)Judo
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