Краткий пересказ сказки два клена

Гость: Гость:

Злодейка Баба-яга никого не любит, со всеми ссорится, превращает людей и животных, заставляет всех работать на себя. Она заколдовывает сыновей Василисы-работницы — Егора и Фёдора. Чтобы спасти сыновей, Василиса должна работать на Бабу-ягу, пока та её не похвалит. Медведь советует Василисе: «Не нанимайся! От неё доброго слова не дождёшься. Она только себя и хвалит». Но ради сыновей Василиса готова служить Бабе-яге. Она понимает, что Бабу-ягу надо перехитрить. В этом ей помогают кот, медведь и пёс, с которыми она всегда ласкова. Баба-яга задала Василисе непосильную работу, но она справилась с помощью своих верных помощников. Даже с курьими ножками избушки Василиса ласкова, и они ей тоже помогают. Добрую и трудолюбивую Василису любят мыши, деревья, цветы, и всегда готовы ей помочь. Между всем добрыми персонажами возникает дружба, которая помогает победить зло. У Бабы-яги друзей нет. Она рассорилась с Людоедом, который мог бы её выручить. Даже свою родственницу, ведьму, Баба-яга прогнала, а потом горевала, что ннкто не хочет ей помогать. Василиса-работница догадывается, что её сыновья превратились в клёны. Она не показывает этого Бабе-яге, чтобы она не сделала какую-нибудь пакость. Баба-яга до конца остаётся вредной: «Неужели мне, жабе зелёненькой, придётся собственную свою служанку хвалить? Да ни за что! Мне, гадючке, это вредно». Ей, в самом дел, любое хорошее слово поперек горла становится. Она даже собирается срубить Егорушку и Федорушку, но младший сын Василисы, Иванушка, и Котофей Иванович мешают ей. Сказка заканчивается победой Василисы-работницы и её друзей. Её сыновья снова становятся мальчиками. Кот и пёс идут к ним жить, а Бабу-ягу будут судить.