Прочитай стихотворение выпиши глаголы в настоящем времени укажите их лицо и выде??и окончания

Русский язык
Прочитай стихотворение выпиши глаголы в настоящем времени укажите их лицо и выде??и окончания
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Автор: Гость
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Гость:
Где стих? Я помогу!
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