К словам существительным укажите род и число. Осень, опушке, кистью, орешник, клены, пурпуре, дуб, лето, роща, золотом.

Гость: Гость:

Осень - ж. род, ед. число, опушке - ж. р., ед. ч., кистью - ж. р., ед. ч., орешник - м. р., ед. ч., клёны - мн. ч., пурпуре - м. р., ед. ч., дуб - м. р., ед.ч., лето - ср. р., ед. ч., роща - ж.р., ед.ч., золотом - ср. р., ед. ч.