К словам существительным укажите род и число. Осень, опушке, кистью, орешник, клены, пурпуре, дуб, лето, роща, золотом.
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К словам существительным укажите род и число. Осень, опушке, кистью, орешник, клены, пурпуре, дуб, лето, роща, золотом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень - ж. род, ед. число, опушке - ж. р., ед. ч., кистью - ж. р., ед. ч., орешник - м. р., ед. ч., клёны - мн. ч., пурпуре - м. р., ед. ч., дуб - м. р., ед.ч., лето - ср. р., ед. ч., роща - ж.р., ед.ч., золотом - ср. р., ед. ч.
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