СРОЧНО!111!!!!!Мне надо План сочинения описания картины Шилова "Непобедимый" И само сочинение даю 30 балов сочинение не очень большое и не очень маленькое пожалуйста

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СРОЧНО!111!!!!!Мне надо План сочинения описания картины Шилова "Непобедимый" И само сочинение даю 30 балов сочинение не очень большое и не очень маленькое пожалуйста

Автор: Гость