В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ БЫТОВЫХ СКАЗОК ОТ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ? . ЗАРАНИЕ СПС
Литература
В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ БЫТОВЫХ СКАЗОК ОТ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ? . ЗАРАНИЕ СПС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В бытовых сказках описана жизнь людей, а в животных главными героями являются животные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с задачей расстояние от турбазы до города велосипедист проехал со скоро??тью 15\км в час за 4 часа сколько времени он затратит на обратный...
Русский язык
Литература
Русский язык