В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ БЫТОВЫХ СКАЗОК ОТ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ? . ЗАРАНИЕ СПС

Литература
В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ БЫТОВЫХ СКАЗОК ОТ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ? . ЗАРАНИЕ СПС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В бытовых сказках описана жизнь людей, а в животных главными героями являются животные
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